Серж Гнабри
№7
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 июля 1995 (25) лет
Рост
173
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У Гнабри все ЛЧ-голы случились не в Мюнхене, а его дуэт с Левандовски забивает как Роналду-Бэйл
#Серж Гнабри
20 августа 2020, 00:43
«Арсенал» забивал в полуфиналах ЛЧ всего два гола. Гнабри сделал это за 15 минут
#Серж Гнабри
19 августа 2020, 23:53
Каждый матч Гнабри в Лондоне – воспоминание об «Арсенале»
#Серж Гнабри
26 февраля 2020, 12:20
Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
#Сесар Аспиликуэта
26 февраля 2020, 01:07
Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
#одежда
14 октября 2019, 17:03
Гнабри мечтал побить рекорды Болта и подсмотрел празднование голов из НБА. А мог вообще бросить футбол
#Серж Гнабри
02 октября 2019, 12:39
7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения
#Лига чемпионов
02 октября 2019, 00:59
# новости спорта
Гнабри заразился коронавирусом и не сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
06 апреля, 19:11
Гнабри забил первый гол нового сезона Бундеслиги – второй по быстроте в стартовых матчах
18 сентября 2020, 22:05
Левандовски и Гнабри – самая результативная связка игроков в истории Лиги чемпионов
20 августа 2020, 00:40
«Бавария» разгромила «Лион» и в 11-й раз вышла в финал Лиги чемпионов
19 августа 2020, 23:47
Все шесть голов в Лиге чемпионов Гнабри забил в Лондоне
26 февраля 2020, 00:51
Гнабри – рекордсмен сборной Германии, он быстрее всех в истории (даже Клозе!) забил 10 голов
10 октября 2019, 10:19