Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Александр Соболев
Квинси Промес
Александр Головин
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Евгений Луценко
Лионель Месси
Андрей Мостовой
Мартин Шкртел
Рифат Жемалетдинов
Маркус Берг
Россия
Словакия
Косово
США
Исландия
Мальта
Нидерланды
Бельгия
Норвегия
Армения
Китай
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Зенит
РБ Лейпциг
Реал
Монако
Ливерпуль
Локомотив
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Самуэль Жиго
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Спартак
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 окт. 1993 (27) лет
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
11
#Спартак
09 августа 2020, 23:16
11
Жиго с микрофоном завел трибуну «Спартака». На русском!
#Спартак
05 марта 2020, 01:45
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
#Самуэль Жиго
14 сентября 2019, 18:18
Жиго зажег в двух дерби подряд. Тогда лежа смотрел, как забивают «Спартаку», а сейчас сам забил аж дважды
#Самуэль Жиго
19 августа 2019, 21:43
#
новости спорта
«Спартак» провел без Жиго два матча РПЛ в сезоне-2020/21. И оба выиграл
13 марта, 12:21
РФС назвал «безрассудным» фол защитника «Спартака» и отказался отменить карточку. Разъяснений от Союза просил клуб
12 марта, 16:22