Самуэль Жиго
№2
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 окт. 1993 (27) лет
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
11
#Спартак
09 августа 2020, 23:16
11
Жиго с микрофоном завел трибуну «Спартака». На русском!
#Спартак
05 марта 2020, 01:45
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
#Самуэль Жиго
14 сентября 2019, 18:18
Жиго зажег в двух дерби подряд. Тогда лежа смотрел, как забивают «Спартаку», а сейчас сам забил аж дважды
#Самуэль Жиго
19 августа 2019, 21:43
# новости спорта
«Спартак» провел без Жиго два матча РПЛ в сезоне-2020/21. И оба выиграл
13 марта, 12:21
РФС назвал «безрассудным» фол защитника «Спартака» и отказался отменить карточку. Разъяснений от Союза просил клуб
12 марта, 16:22