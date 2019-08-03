Роман Еременко
№26
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
19 марта 1987 (34) года
Рост
180
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
23 февраля, 20:00
«Урал» и «Ростов» выдали шоу: Еременко – топ, у Чистякова дикие цифры, а Бавин – лучший джокер РПЛ
#РПЛ
03 августа 2019, 18:00
Карпин после «Спартака»: победы, тактика, стиль
#Валерий Карпин
19 июля 2019, 15:10
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
#Эсекьель Понсе
21 июня 2019, 17:17
# новости спорта
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
Игрок «Ростова» забил гол, бегая в синей плавательной шапочке
01 мая 2019, 21:47
Еременко отметился первыми голами после дисквалификации за употребление кокаина
16 марта 2019, 19:13
Попов вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России. За клуб дебютировали пять новичков
24 февраля 2019, 20:51