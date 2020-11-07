Роберт Левандовски
№9
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 авг. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм
#Роберт Левандовски
31 минуту назад
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
13 января, 22:15
Холланд вертит пальцем у виска – это реакция на промах Ройса с «Баварией»
#Эрлинг Холанд
07 ноября 2020, 23:31
У Гнабри все ЛЧ-голы случились не в Мюнхене, а его дуэт с Левандовски забивает как Роналду-Бэйл
#Серж Гнабри
20 августа 2020, 00:43
Как же жестко «Бавария» выносит лондонские клубы. В последних шести матчах забила 27 мячей
#Бавария
09 августа 2020, 01:12
Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
#Роберт Левандовски
18 июля 2020, 19:45
Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
#Сесар Аспиликуэта
26 февраля 2020, 01:07
В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
#Камиль Гросицки
07 февраля 2020, 20:36
# новости спорта
Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
30 марта, 20:07
Левандовски не сыграет за Польшу против Англии, но пропустит не больше 10 дней
29 марта, 14:37
Левандовски забивает не менее 40 голов шесть сезонов подряд
20 марта, 22:30
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46
Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш
27 декабря 2020, 20:32
Левандовски выиграл приз ФИФА лучшему игроку года The Best
17 декабря 2020, 22:39
Левандовски основал студию по разработке игр. В 2022 году она выпустит футбольный менеджер
16 декабря 2020, 19:37
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
#Роберт Левандовски
21 октября 2019, 13:30
Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
#Футбол
20 января 2020, 20:50
«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов
#Бавария
14 декабря 2019, 21:50
Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
01 ноября 2019, 00:55
7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения
#Лига чемпионов
02 октября 2019, 00:59