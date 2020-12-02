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Олимпиада
Алисон (Алисон Рамзес Бекер)
№13
Вратарь
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 окт. 1992 (28) лет
Рост
193
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
#Алиссон
25 февраля, 13:53
Что случилось с «Ливерпулем»
1
#Ливерпуль
16 февраля, 16:50
1
Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
#Ливерпуль
13 февраля, 19:01
Алиссон дважды за три минуты отдал мяч игрокам «Ман Сити». Так ничья превратилась в разгром
#Алиссон
07 февраля, 22:22
Клопп выучил английский через сериал «Друзья» и разговоры с женой дома. Он до сих пор ходит к репетитору и заставляет игроков
#Юрген Клопп
13 января, 22:45
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
02 декабря 2020, 12:26
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
6
#Ливерпуль
21 апреля 2020, 11:15
6
«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми
#Ливерпуль
12 мая 2019, 21:52
#
новости спорта
«Ливерпуль» не пропускает в АПЛ семь матчей подряд
19 января 2020, 22:00
Месси выиграл «Золотой мяч», Алиссон – первый обладатель трофея имени Яшина
02 декабря 2019, 23:40
Адриан выиграл в «Ливерпуле» уже восемь игр АПЛ – это больше, чем в двух последних сезонах в «Вест Хэме»
05 октября 2019, 20:21
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
Алиссон в бассейне своего дома покрестил жену Фреда. До этого – Роберто Фирмино
#Алиссон
07 февраля 2020, 11:58
«Ливерпуль» – «Наполи», «Ювентус» – «Атлетико». Мы такое смотрели совсем недавно
#Лига чемпионов
30 августа 2019, 00:30
Легкий матч «Ливерпуля» превратился в несчастье – Алиссона заменили из-за травмы
#Алиссон
09 августа 2019, 22:45
Впервые главная фигура Бразилии – вратарь. Цифры Алиссона просто сносят
#Алиссон
02 июля 2019, 14:50
На победе «Ливерпуля» в ЛЧ «Рома» заработала 5 миллионов. Все из-за трансферов Салаха и Алиссона
#Лига чемпионов
02 июня 2019, 02:05