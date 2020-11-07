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Олимпиада
Павел Погребняк
№88
Нападающий
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 нояб. 1983 (37) лет
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года
#Павел Погребняк
07 ноября 2020, 15:06
Погребняк лежал в больнице из-за ковида, а через месяц забил первый гол в году
#Павел Погребняк
09 июля 2020, 21:24
Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
#Россия
18 ноября 2019, 11:23
Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари
#Павел Погребняк
17 марта 2019, 17:00
#Павел Погребняк
17 марта 2019, 17:00
#
новости спорта
Погребняк вернулся в «Урал»
16 октября 2020, 22:44
Бикфалви подарил больнице Екатеринбурга автомобиль. Его он купил на деньги за лучший гол прошлого сезона
09 сентября 2020, 17:25
Погребняк покинул «Урал». Он забил 8 голов за два года в клубе
24 июля 2020, 11:06
Погребняк в больнице. У него двусторонняя пневмония
25 мая 2020, 15:14
У Погребняка – коронавирус
1
22 мая 2020, 10:53
1
Не верьте новости, что Погребняк побил цифры Роналду по прессу. Он делал упражнения за другое время 🤦♂️
16 апреля 2020, 17:20