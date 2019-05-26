Мигел Кардозу
№11
Полузащитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 июня 1994 (26) лет
Рост
176
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Динамо» наконец-то открыло новый стадион. Фоторепортаж
#Динамо
26 мая 2019, 17:13
#Динамо
26 мая 2019, 17:13
Полтора года Широкова в «Динамо»: уход Ташаева, конфликт с Хохловым, фанатская критика
#Роман Широков
29 апреля 2019, 16:18
#Роман Широков
29 апреля 2019, 16:18
# новости спорта
Бийол вышел в нападении ЦСКА и забил «Динамо»
05 мая 2019, 17:26