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Матейс де Лигт
№4
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 авг. 1999 (21) год
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вручение «Золотого мяча» – праздник доброты. Сын Месси бесился на стуле, Дрогба делал селфи на сцене
#Лионель Месси
03 декабря 2019, 01:05
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Да, «Ювентус» силен, но есть одна проблема
#Ювентус
22 октября 2019, 12:29
Де Лигт туго начал в «Ювентусе», но не спешите его критиковать
#Маттейс де Лигт
06 октября 2019, 23:21
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Переход Де Лигта – самый шумный трансфер межсезонья. А еще год назад о нем никто не знал
#Маттейс де Лигт
29 июня 2019, 22:28
Ctrl + Alt + De Ligt. Лучший заголовок о победе «Аякса» и ее главном герое
#Маттейс де Лигт
17 апреля 2019, 14:38
#
новости спорта
Эрлинг Холанд – обладатель премии Golden Boy
21 ноября 2020, 12:50
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
31 октября 2020, 14:11
Месси выиграл «Золотой мяч», Алиссон – первый обладатель трофея имени Яшина
02 декабря 2019, 23:40
«Тошнит от мысли, что де Лигт может думать только о деньгах». Дюггари – об усталости от современного футбола
28 июня 2019, 15:44
За два года Де Лигт стал капитаном и важнейшим игроком «Аякса». Теперь он тащит сборную
07 июня 2019, 01:23