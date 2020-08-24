Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Винисиус Жуниор
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Муктар Дьякаби
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Мальта
Норвегия
Косово
Китай
Белоруссия
Сербия
Исландия
Реал
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Бавария
Локомотив
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мануэль Нойер
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 марта 1986 (35) лет
Рост
193
Вес
92
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У ворот «Баварии» порвалась сетка. Нойер починил ее сам, затянув своим полотенцем 🔧
#Мануэль Нойер
03 апреля, 20:58
Еще год назад Нойер увяз в кризисе: мог уйти, разводился с женой и стал худшим вратарем лиги
1
#Мануэль Нойер
24 августа 2020, 02:40
1
Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»
#Ханс-Дитер Флик
21 августа 2020, 01:09
Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
#Александр Нюбель
04 января 2020, 16:02
Вратарь «Байера» полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы. В этом матче он победил «Баварию»
#Лукаш Градецки
01 декабря 2019, 12:20
Ван дер Сар вдохновил Нойера на постоянные выходы из ворот. Такой стиль придумали в Голландии, а сейчас только улучшают
#Эдвин ван дер Сар
22 августа 2019, 18:05
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
Нойер ошибся, потому что старая травма и авторитет ломают его карьеру
#Мануэль Нойер
14 марта 2019, 00:22
#
новости спорта
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
16 января, 09:49
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
17 декабря 2020, 22:39
Гильерме – второй по числу сейвов на групповом этапе Лиги. Сафонов – третий
10 декабря 2020, 22:33
Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
06 декабря 2020, 15:52
Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS
06 декабря 2020, 15:36
У Нойера 200 сухих матчей за «Баварию». Больше только у Оливера Кана
22 октября 2020, 10:00
Роберт Левандовски – лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА
01 октября 2020, 19:38
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
23 сентября 2020, 13:56