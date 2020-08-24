Мануэль Нойер
№1
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 марта 1986 (35) лет
Рост
193
Вес
92
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У ворот «Баварии» порвалась сетка. Нойер починил ее сам, затянув своим полотенцем 🔧
#Мануэль Нойер
03 апреля, 20:58
Еще год назад Нойер увяз в кризисе: мог уйти, разводился с женой и стал худшим вратарем лиги
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#Мануэль Нойер
24 августа 2020, 02:40
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Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»
#Ханс-Дитер Флик
21 августа 2020, 01:09
Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
#Александр Нюбель
04 января 2020, 16:02
Вратарь «Байера» полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы. В этом матче он победил «Баварию»
#Лукаш Градецки
01 декабря 2019, 12:20
Ван дер Сар вдохновил Нойера на постоянные выходы из ворот. Такой стиль придумали в Голландии, а сейчас только улучшают
#Эдвин ван дер Сар
22 августа 2019, 18:05
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
Нойер ошибся, потому что старая травма и авторитет ломают его карьеру
#Мануэль Нойер
14 марта 2019, 00:22
# новости спорта
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
16 января, 09:49
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
17 декабря 2020, 22:39
Гильерме – второй по числу сейвов на групповом этапе Лиги. Сафонов – третий
10 декабря 2020, 22:33
Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
06 декабря 2020, 15:52
Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS
06 декабря 2020, 15:36
У Нойера 200 сухих матчей за «Баварию». Больше только у Оливера Кана
22 октября 2020, 10:00
Роберт Левандовски – лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА
01 октября 2020, 19:38
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
23 сентября 2020, 13:56