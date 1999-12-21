Магомед-Шапи Сулейманов
№93
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 дек. 1999 (21) год
Рост
170
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Шапи часто получает желтые карточки. Большая часть – за неспортивное поведение, симуляции и споры с судьями
#Магомед-Шапи Сулейманов
24 ноября 2020, 22:22
«Краснодар» злится на себя: команда в раздевалке кричала, Мусаев винит Кайо
#Краснодар
05 ноября 2020, 02:40
Шапи намутил за тайм: гол со штрафного, заработал пенальти в чужие и чуть не привез в свои
#Магомед-Шапи Сулейманов
05 ноября 2020, 00:15
Весь стадион полчаса скандировал фамилию Шапи. Он хотел играть даже с травмой – подвело тело
#Магомед-Шапи Сулейманов
27 августа 2019, 23:00
«Краснодар» выпустил воспитанников на матч с «Локо». Вопрос: почему только сейчас?
#Краснодар
24 августа 2019, 20:44
Забудьте про «Шапи-тайм». Сулейманов – игрок основы
#Магомед-Шапи Сулейманов
13 августа 2019, 23:49
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00
«Зенит» шутил над Шапи и бурно праздновал победу. Что творилось вокруг главного матча сезона
#Зенит
21 апреля 2019, 13:36
# новости спорта
Шапи был дважды удален в двух товарищеских матчах за день
27 января, 20:21
Неймар забил самый красивый гол группового этапа ЛЧ. В топ-6 попал мяч Шапи
18 декабря 2020, 19:19
7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров
09 ноября 2020, 19:59
Шапи забил лучший гол третьего тура в Лиге чемпионов – УЕФА подтвердил
06 ноября 2020, 17:57
Шапи впервые за год забил за «Краснодар»
18 сентября 2020, 22:17
Шапи переболел коронавирусом в мае, сейчас он здоров
20 мая 2020, 22:55
«Краснодар» пропустил в ЛЧ девять голов. Берг не забил ни разу
27 августа 2019, 23:48
Драма года. За 8 минут «Краснодар» пережил самый радостный и самый тяжелый моменты в своей истории
#Краснодар
14 марта 2019, 22:47
«Спартак» сыграл с «Краснодаром»: Айртон результативен, у Сулейманова только шутки
#РПЛ
03 марта 2019, 20:44