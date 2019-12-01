Магомед Оздоев
№27
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 нояб. 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Матч «Зенита» и «Спартака» – это странности и негатив
#РПЛ
01 декабря 2019, 21:38
Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева
#Магомед Оздоев
13 октября 2019, 20:35
# новости спорта
Оздоев забил четвертый гол за сборную России. Все – при Черчесове
06 сентября 2020, 19:40
«Зенит» выиграл и вышел в 1/8 Лиги Европы: три главных факта о матче
21 февраля 2019, 22:43