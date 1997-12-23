Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Алисон Рамзес Бекер
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Джордан Хендерсон
Бернарду Силва
Александр Головин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Новая Зеландия
Косово
Франция
США
Португалия
Кения
Англия
Краснодар
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Барселона
Манчестер Сити
Бавария
Зенит
Локомотив
Эвертон
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лука Йович
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Сербия
Дата рождения
23 дек. 1997 (23) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Йович опять влип: говорят, свалился с дома и едва остался жив. А еще пытался обмануть «Реал»
#Лука Йович
11 мая 2020, 22:50
Президент Сербии взбесился из-за Йовича. Пообещал арест, если тот еще раз нарушит карантин
#Лука Йович
20 марта 2020, 19:10
Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
#Лига наций
04 марта 2020, 00:00
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
#новости спорта
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29
«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона
14 января, 17:19
У Йовича коронавирус. Он играл против сборной России два дня назад
20 ноября 2020, 21:38
У Луки Йовича диагностирован перелом стопы, хотя «Реал» еще не возобновил тренировки
08 мая 2020, 18:12
Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема
08 июня 2019, 12:21
Весной «Айнтрахт» выкупил Йовича за 7 миллионов евро. «Реал» заплатил за него минимум 60
04 июня 2019, 15:49
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
#Айнтрахт Ф
02 мая 2019, 23:35
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17