Лука Йович
№9
Нападающий
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Сербия
Дата рождения
23 дек. 1997 (23) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Йович опять влип: говорят, свалился с дома и едва остался жив. А еще пытался обмануть «Реал»
#Лука Йович
11 мая 2020, 22:50
Президент Сербии взбесился из-за Йовича. Пообещал арест, если тот еще раз нарушит карантин
#Лука Йович
20 марта 2020, 19:10
Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
#Лига наций
04 марта 2020, 00:00
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
#новости спорта
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29
«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона
14 января, 17:19
У Йовича коронавирус. Он играл против сборной России два дня назад
20 ноября 2020, 21:38
У Луки Йовича диагностирован перелом стопы, хотя «Реал» еще не возобновил тренировки
08 мая 2020, 18:12
Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема
08 июня 2019, 12:21
Весной «Айнтрахт» выкупил Йовича за 7 миллионов евро. «Реал» заплатил за него минимум 60
04 июня 2019, 15:49
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
#Айнтрахт Ф
02 мая 2019, 23:35
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17