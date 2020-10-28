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Лионель Месси
№10
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
24 июня 1987 (33) года
Рост
170
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Месси обменялся футболками с вратарем «Эльче». После матча, где оформил дубль
#Лионель Месси
25 февраля, 01:54
Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»
#Лионель Месси
31 января, 13:44
Герой «Атлетика» после Суперкубка сыграл на трубе. Он репетирует каждый день и бомбит в группе с одноклубниками 🎺
#Асьер Вильялибре
18 января, 10:54
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
13 января, 22:15
Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
#Барселона
28 октября 2020, 15:05
#
новости спорта
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
Президент Аргентины прилетел в Мексику на самолете, арендованном у Месси
23 февраля, 21:04
Месси – рекордсмен «Барселоны» по числу игр в Примере
21 февраля, 20:34
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Месси 17 лет подряд забивает в Лиге чемпионов
17 февраля, 00:11
Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?
#Футбол
02 декабря 2019, 13:15
«Спартак» порвал твиттер одним постом о переписке с Месси 📱
#Спартак
02 января, 16:33
Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
#Лионель Месси
20 декабря 2020, 18:48
Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
#Криштиану Роналду
15 декабря 2020, 17:45
Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла? 🐐
#Футбол
25 октября 2020, 19:50
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
#Лионель Месси
29 ноября 2020, 18:52
Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»
#Футбол
06 ноября 2020, 21:15
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
06 ноября 2020, 17:09
Матч с «Реалом» показал: Месси старается – но у него уже не получается
1
#Лионель Месси
24 октября 2020, 20:25
1
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
12 августа 2019, 13:42
Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
#Лионель Месси
25 июля 2019, 10:23
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Месси против Роналду – главный сюжет этой Лиги чемпионов
#Лига чемпионов
01 октября 2020, 21:27
Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти
#Лионель Месси
25 сентября 2020, 18:35
У Месси все нормально: красивый дубль и предголевая в товарняке, рукопожатие с Куманом
1
#Лионель Месси
16 сентября 2020, 22:24
1
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
1
#Лионель Месси
05 сентября 2020, 16:43
1
Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар
#Лионель Месси
04 сентября 2020, 20:43
Делами Месси в «Барселоне» занимается отец. Выбивал деньги, шантажировал «Реалом», сам подписывал контракт
#Хорхе Месси
02 сентября 2020, 21:29
Месси некуда уходить. Любой вариант – так себе
3
#Лионель Месси
26 августа 2020, 19:25
3
За сутки про Месси написано 20 миллионов твитов. Вот про юмор: нелепые трансферы, стеб за факс и отсылки к Лукашенко
#Лионель Месси
26 августа 2020, 15:30
Провинциал, который пришел к непослушным и конфликтным звездам. Сетьен был обречен
#Кике Сетьен
17 августа 2020, 17:20
Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
#Лионель Месси
05 июля 2019, 17:14
Фанаты «Барселоны» протестуют: до поздней ночи требовали отставки Бартомеу у офиса клуба
1
#Барселона
26 августа 2020, 10:01
1
Похоже, Месси расторгнет контракт с «Барселоной». Это уже не мусорные инсайды
3
#Лионель Месси
25 августа 2020, 21:31
3
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
3
#Криштиану Роналду
20 августа 2020, 13:59
3
«Барса» серьезно больна. И дело не в тренерах
#Барселона
15 августа 2020, 12:55
Кто придумал обмен футболками. Месси сам просил только однажды. Почему «Милан» не поменялся с «Ливерпулем» в ЛЧ-2005
#Футбол
14 июня 2020, 06:00
Пора разобраться со слухами, что Месси − теневой президент. Влияет на трансферы и сам выбирает состав
#Лионель Месси
18 марта 2019, 10:33
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