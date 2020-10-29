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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Кристиян Бистрович
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
9 апр. 1998 (22) года
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Переводчица на пресс-конференции ЦСКА не перевела слова Бистровича, разволновалась и вышла из зала
#ЦСКА
29 октября 2020, 15:01
ЦСКА обломался с заменами. Бистрович удалился прямо перед, а Васин забыл щитки в раздевалке
#ЦСКА
27 сентября 2020, 21:49
ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
#ЦСКА
15 сентября 2019, 18:57
#новости спорта
ЦСКА отдал Бистровича в аренду в «Касымпашу»
22 января, 18:12