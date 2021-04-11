Константин Рауш
№34
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1990 (31) год
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
-:-
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
-
Урал
-
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
90'
90'
90'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
90'
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
3
Динамо
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
был в запасе
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе