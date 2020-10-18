Константин Кучаев
№89
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1998 (23) года
Рост
178
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кучаев украл гол Чалова в первом тайме. Во втором получил от него голевую
1
#Федор Чалов
18 октября 2020, 18:29
1
Все о Кучаеве – новом главном бомбардире ЦСКА. Встречается с фигуристкой и попал в клуб бонусом за трансфер другого
2
#Константин Кучаев
31 августа 2020, 14:40
2
Разбираем те 5 минут, где ЦСКА пропустил три гола
#ЦСКА
20 сентября 2019, 12:45
# новости спорта
Кучаев за четыре матча РПЛ сделал в два раза больше голевых действий, чем за четыре прошлых сезона
1
26 августа 2020, 22:00
1
Кучаев забил свой первый гол в РПЛ в 52 матче
08 августа 2020, 17:31