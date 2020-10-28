Карим Бензема
№9
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 дек. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
#Матье Вальбуэна
31 марта, 21:07
Бензема подговаривал не пасовать на Винисиуса. Не факт, что это правда – но после он сам не дал ему ни одного паса
#Карим Бензема
28 октября 2020, 18:45
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
3
#Гути
22 октября 2020, 14:01
3
«Реал» почти повторил креативный пенальти от «Барселоны». Рамос и Бензема разыграли мяч, но судья отменил гол
#Реал
17 июля 2020, 04:10
«Мой малыш Бенз». Фанаты «Реала» вспомнили твит Рианны из 2014-го
#Rihanna
17 июля 2020, 02:43
Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
#Футбол
20 января 2020, 20:50
# новости спорта
Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
Бензема – пятый игрок в истории ЛЧ с 50 голами на групповом этапе
10 декабря 2020, 00:24
Бензема забил в 16-ти сезонах Лиги чемпионов подряд. Так он повторил рекорд Месси
28 октября 2020, 11:24
Бензема – четвертый бомбардир Лиги чемпионов
08 августа 2020, 10:31
Рамос забил 8-й гол в этом сезоне Примеры. Это его личный рекорд результативности
25 июня 2020, 09:32
Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала»
19 июня 2020, 09:25
Бускетс повторил рекорд Роналду: 200 побед в Примере в 264 матчах
14 июня 2020, 09:29
Французские спортсмены собрали 107 тысяч евро на благотворительном аукционе
14 апреля 2020, 10:42