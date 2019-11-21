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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ивица Олич
№40
Нападающий
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Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
14 сент. 1979 (41) год
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
#Ивица Олич
04 апреля, 18:20
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
#Ивица Олич
22 марта, 14:41
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
#Хорватия
21 ноября 2019, 20:22
#
новости спорта
ЦСКА победил «Тамбов» в дебютном матче Олича. Судья назначил четыре пенальти
04 апреля, 18:21
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22