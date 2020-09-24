Ивелин Попов
№71
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 окт. 1987 (33) года
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
23 февраля, 20:00
Карпин поспорил с игроками «Ростова», что они не выйдут в группу ЛЕ. Выиграл
#Валерий Карпин
24 сентября 2020, 23:32
«Тренер дал понять, что капитан – просто слово». Попов поругался с Карпиным и ушел из «Ростова»
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#Ивелин Попов
23 августа 2020, 19:10
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Карпин взбодрил карьеру Попова. Теперь они вместе шутят и поднимают «Ростов»
#Ростов
19 декабря 2019, 12:15
# новости спорта
Полоз вернулся из «Сочи» в «Ростов» – в обмен на Попова
23 августа 2020, 10:53
Попов вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России. За клуб дебютировали пять новичков
24 февраля 2019, 20:51