Икер Касильяс
№12
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», которой удалили опухоль мозга
#Диего Коста
14 июня 2020, 17:31
Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
01 ноября 2019, 00:55
# новости спорта
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
16 января, 09:49
Касильяс вернулся в «Реал» на должность помощника гендиректора
22 декабря 2020, 14:33
Роналду играет в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше серия только у Касильяса – 20 сезонов
05 ноября 2020, 00:21
Касильяс закончил карьеру в 39 лет
04 августа 2020, 14:48
Касильяс снял кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Испании
15 июня 2020, 16:30
Касильяс был прооперирован после сердечного приступа. Он может завершить карьеру
01 мая 2019, 18:35