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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Гус Тиль
№14
Полузащитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 дек. 1997 (23) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего
#РПЛ
18 октября 2020, 00:20
Первый матч Тедеско в «Спартаке»: без голов, Тиль – центрфорвард, замены оживили
#Спартак
19 октября 2019, 18:58
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
#Спартак
25 августа 2019, 22:00
Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен
#РПЛ
12 августа 2019, 22:05
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новости спорта
Мозес взял в «Спартаке» восьмой номер. Под ним играли Глушаков и Тиль
16 октября 2020, 21:00
«Фрайбург» арендовал Тиля у «Спартака»
03 сентября 2020, 20:09