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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Гилерме (Гилерме Алвим Маринато)
№1
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 дек. 1985 (35) лет
Рост
197
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
#Станислав Черчесов
24 ноября 2020, 21:16
Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
08 ноября 2020, 23:45
Гильерме ошибся три раза за два месяца. Но все не так плохо и однозначно
#Гильерме
26 августа 2020, 21:35
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
«Локо» и «Динамо» не играют без голов Миранчука и Филиппа. Сюжеты двух матчей примерно одинаковы
#РПЛ
01 декабря 2019, 18:35
Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
#Россия
16 ноября 2019, 22:45
Гильерме снова ошибся при голе. Мы пересчитали: у него так уже четвертый раз за сезон
#Гильерме
06 ноября 2019, 21:45
Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
#Сборная России
05 ноября 2019, 14:36
#
новости спорта
Гильерме – второй по числу сейвов на групповом этапе Лиги. Сафонов – третий
10 декабря 2020, 22:33
Гильерме обогнал Черчесова по количеству сухих матчей
13 ноября 2020, 10:49
У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус
10 октября 2020, 13:32
Джикия и Гильерме получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы
07 октября 2020, 10:51
Гилерме заменили в первом тайме матча с «Крыльями» из-за повреждения
30 июня 2020, 19:09
Миньоле отдал голевой пас и повторил достижение Гильерме в Лиге Европы
20 февраля 2020, 22:23
Гильерме чуть не ушел в «Спартак», но все-таки остался в «Локо»
19 июля 2019, 18:16
Гильерме показывает ценность вратарей в России. Часто ошибается – и все равно первый номер сборной
#Гильерме
27 октября 2019, 19:45