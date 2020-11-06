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Гарет Бэйл
№9
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
16 июля 1989 (31) год
Рост
186
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Бэйл проваливается в «Тоттенхэме», хотя забил во всех турнирах. Сидит в запасе, продление аренды подвисает
#Гарет Бэйл
05 февраля, 23:00
Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»
#Жозе Моуринью
06 ноября 2020, 21:35
Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
#мир
09 октября 2020, 12:14
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Ранний Бэйл – это оттопыренные уши. Он делал пластическую операцию и менял под них прическу
#Гарет Бэйл
20 сентября 2020, 13:23
Бэйл наконец-то уходит из «Реала». Обратно в «Тоттенхэм»
2
#Гарет Бэйл
17 сентября 2020, 14:01
2
Весь «Реал» качал Зидана, а Бэйл в свой день рождения просто стоял в стороне
#Гарет Бэйл
17 июля 2020, 01:16
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
#
новости спорта
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы
12 февраля, 13:46
Бэйл забил 200-й гол в карьере
04 декабря 2020, 10:27
Гол Бэйла через 200 секунд после замены вывел «Тоттенхэм» на второе место в АПЛ
02 ноября 2020, 10:39
«Тоттенхэм» арендовал Бэйла и купил Регилона
19 сентября 2020, 20:12
После паузы из-за коронавируса Бэйл выходил в старте сборной Уэльса чаще, чем в «Реале»
06 сентября 2020, 16:20
Левандовски и Гнабри – самая результативная связка игроков в истории Лиги чемпионов
20 августа 2020, 00:40
Если увидите сегодня видео о прилете Бэйла в Китай, не верьте – это фейк
28 июля 2019, 13:58
Бэйл четыре матча подряд сидит на скамейке. Не скучает: смеется и притворяется спящим
#Гарет Бэйл
11 июля 2020, 17:30
Все лето нагнетали: «Бэйл слабый, поругался, уйдет» – а он начал сезон в основе. Как так?
#Гарет Бэйл
25 августа 2019, 12:15
Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье
#Гарет Бэйл
01 августа 2019, 14:51
Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя
#Гарет Бэйл
22 июля 2019, 21:22
Ничего про Неймара, Гризманна или Де Лигта – но еще пять трансферных историй, которые нас достали
#Гарет Бэйл
12 июля 2019, 15:58
Рэп под прямую бочку, тачка, цепи, стиль. Так «Реал» представил новую форму
#Реал
27 июня 2019, 18:46