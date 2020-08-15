Филиппе Коутиньо
№14
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 июня 1992 (28) лет
Рост
172
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Если «Бавария» выиграет ЛЧ, «Барса» заплатит «Ливерпулю» 5 млн евро. Что-что?
#Филиппе Коутиньо
15 августа 2020, 16:39
Коутиньо уничтожил «Вердер», играя в детской майке из фан-шопа. Разница не только в размере, но и в материале
#Филиппе Коутиньо
18 декабря 2019, 19:52
«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов
#Бавария
14 декабря 2019, 21:50
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
«Бавария» опять арендовала игрока из испанского топ-клуба. По Хамесу и Коутиньо есть много общих моментов
#Филиппе Коутиньо
19 августа 2019, 13:47
Коутиньо мучается в «Барсе». В «Ливерпуле» он был полезен всем
#Филиппе Коутиньо
01 мая 2019, 14:06
# новости спорта
Из-за победы «Баварии» «Барселона» заплатит «Ливерпулю» 5 млн евро
24 августа 2020, 02:20
Странный старт Кубка Америки: Бразилия в нетрадиционной форме, долго не могла забить, у Коутиньо дикая цифра по отборам
15 июня 2019, 10:17