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Олимпиада
Федор Смолов
№9
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1990 (31) год
Рост
187
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Эксперименты «Локо» – и 8:0 за три матча. Баринов вернулся с ассистом, Смолов вышел и забил через пару минут
1
#Локомотив
08 марта, 16:47
1
Фанаты освистывают Смолова за слабую игру. Он мало забивает и уже думает об уходе
#Федор Смолов
04 ноября 2020, 00:50
«Локо» второй матч подряд тащит одна и та же связка: Смолов + Миранчук
#Локомотив
27 сентября 2020, 21:18
Сербы (и часть русских) ругают Смолова за жест орла – якобы это отсылка к албанцам. Но он не виноват
#Федор Смолов
03 сентября 2020, 14:45
😐 Упс. Смолов промазал с двух метров
1
#Федор Смолов
19 августа 2020, 17:14
1
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
8
Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты
1
#Россия
14 июля 2020, 07:40
1
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
27 июня 2020, 20:20
#
новости спорта
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43
ЦСКА проиграл «Локо» и прервал четырехматчевую серию без поражений в РПЛ
27 сентября 2020, 20:54
Смолов не остался в Европе: вернулся в «Локо» и вышел в Суперкубке
07 августа 2020, 21:14
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
17 июля 2020, 03:40
Смолов останется в «Сельте» до конца сезона
01 июля 2020, 09:35
Смолов забил «Барселоне»
27 июня 2020, 19:14
«Сельта» выиграла 6:0, но Смолов не забил и не отдал
21 июня 2020, 17:34
Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд: «Они с Систо поступили плохо»
17 апреля 2020, 20:28
Гол Смолова «Барсе». Как это было
#Федор Смолов
27 июня 2020, 21:45
Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок
#Федор Смолов
05 апреля 2020, 22:08
Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было
#Федор Смолов
17 февраля 2020, 00:52
Хватит радоваться отъезду Смолова. «Сельта» – плохой вариант
#Федор Смолов
31 января 2020, 20:42
В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки
#Пионе Систо
31 января 2020, 15:12
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
31 января 2020, 01:10
Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть
#Сельта
30 января 2020, 23:17
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января 2020, 23:02
Смолов негодовал после отмененного гола: «Зениту» можно отдать первое место, календарь тоже под них»
#Федор Смолов
28 сентября 2019, 21:48
Отмененный гол Смолова – серьезный фол или незначительное касание?
#РПЛ
28 сентября 2019, 20:20
Смолов сходил на Comment Out. Тер морковь на Бузову, оплатил ремонт Дома Культуры
#Федор Смолов
16 июля 2019, 16:35
Смолов забил сотый гол в матче с Сан-Марино. Больше половины – за «Краснодар»
#Федор Смолов
08 июня 2019, 22:49