Евгений Луценко
№48
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 февр. 1987 (34) года
Рост
187
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
8
Луценко в жизни: пояс по карате, рыбалка, познакомился с женой вк
1
#Евгений Луценко
08 июля 2020, 14:35
1
Почему Луценко забивает так много
#Евгений Луценко
08 июля 2020, 11:02
Этот сезон РПЛ = отвратительное судейство. Клубы обвиняют Егорова
#Александр Егоров
05 ноября 2019, 21:18
# новости спорта
Луценко опять травмировался в игре за «Арсенал»
20 сентября 2020, 15:09
Луценко точно пропустит матчи России. Он травмировался в день, когда впервые получил вызов в сборную
26 августа 2020, 17:14
Луценко травмировался в матче с «Химками» – в день, когда впервые получил вызов в сборную России
25 августа 2020, 21:57
Мостовой и Луценко – в составе сборной России на матчи с Сербией и Венгрией
1
25 августа 2020, 14:12
1
Луценко забивает в шести матчах РПЛ подряд
11 июля 2020, 17:59
Луценко из «Арсенала» забивает в 5 матчах РПЛ подряд. В этом сезоне у него уже 14 голов
07 июля 2020, 22:16
У Луценко из «Арсенала» лучший сезон в карьере – ему уже 33
04 июля 2020, 17:18