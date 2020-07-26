Эурелью Гомес
№1
Вратарь
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 февр. 1981 (40) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Арсенал
3 : 2
Уотфорд
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
3
Уотфорд
2
был в запасе
21.07.2020 21 июля 2020 вт 20:00
Уотфорд
0 : 4
Манчестер Сити
21.07.2020 21 июля 2020 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уотфорд
0
Манчестер Сити
4
был в запасе
17.07.2020 17 июля 2020 пт 22:00
Вест Хэм
3 : 1
Уотфорд
17.07.2020 17 июля 2020 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
3
Уотфорд
1
был в запасе
11.07.2020 11 июля 2020 сб 14:30
Уотфорд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.07.2020 11 июля 2020 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
Уотфорд
2 : 1
Норвич Сити
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
2
Норвич Сити
1
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
3
Уотфорд
0
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:30
Уотфорд
1 : 3
Саутгемптон
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
3
был в запасе
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:00
Бернли
1 : 0
Уотфорд
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Уотфорд
0
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 14:30
Уотфорд
1 : 1
Лестер Сити
20.06.2020 20 июня 2020 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уотфорд
1
Лестер Сити
1
был в запасе
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Уотфорд
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
1
Уотфорд
0
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Уотфорд
3 : 0
Ливерпуль
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Уотфорд
3
Ливерпуль
0
был в запасе
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Уотфорд
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
3
Уотфорд
0
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Уотфорд
2 : 3
Эвертон
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Уотфорд
2
Эвертон
3
был в запасе
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Астон Вилла
2 : 1
Уотфорд
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
2
Уотфорд
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:30
Уотфорд
0 : 0
Тоттенхэм
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Уотфорд
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
0
Уотфорд
3
был в запасе
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
Уотфорд
2 : 1
Вулверхэмптон
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Уотфорд
1
был в запасе