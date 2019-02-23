Эшли Барнс
№10
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 окт. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сенсация АПЛ-2019, которую вы не замечаете: как не проигрывать без звезд и ударов
#Бернли
23 февраля 2019, 20:02