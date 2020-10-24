Джорджо Кьеллини
№3
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 авг. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
1
#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
1
Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈
#Джорджо Кьеллини
05 сентября 2020, 11:07
Кьеллини сыграл в каждом из девяти победных сезонов. В «Ювентусе» он такой один
#Джорджо Кьеллини
27 июля 2020, 01:15
«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
#Луис Суарес
24 июня 2019, 19:51
# новости спорта
Кьеллини заменен из-за травмы в первом тайме игры «Порту» – «Ювентус»
17 февраля, 23:57
Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму на 19-й минуте матча Лиги чемпионов
20 октября 2020, 20:34
Буффон продлил контакт с «Ювентусом». В январе ему будет 43 года
29 июня 2020, 17:36
Кьеллини и Буффон еще на год останутся в «Ювентусе»
03 мая 2020, 16:43