Джо Гомес
№12
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 мая 1997 (23) года
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Стерлинг убил «Ливерпуль» через Гомеса – дважды. Осенью они ругались – дважды
#Рахим Стерлинг
02 июля 2020, 23:32
Он всю ночь играл в «Монополию» после разгрома «Барселоны». Джо Гомес, каким мы его не знали
#Джо Гомес
06 марта 2020, 21:35
Стерлинга исключили из состава сборной за наезд на Гомеса. В АПЛ у них уже была стычка
#Рахим Стерлинг
12 ноября 2019, 12:40
# новости спорта
Гомес прооперирован и пропустит большую часть сезона. У «Ливерпуля» выбыл четвертый защитник
12 ноября 2020, 16:01