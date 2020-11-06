Джером Боатенг
№17
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 сент. 1988 (32) года
Рост
192
Вес
90
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Боатенг уехал с ЧМ из-за смерти бывшей девушки в день рождения ее сына. Они скандально расстались за неделю до этого
#Джером Боатенг
10 февраля, 21:40
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
06 ноября 2020, 17:09
Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»
#Ханс-Дитер Флик
21 августа 2020, 01:09
Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?
2
#Джером Боатенг
26 мая 2020, 22:35
2
«Бавария» проиграла Суперкубок, трансферов так и нет. Ощущение: Ковача сливает руководство
#Бавария
04 августа 2019, 17:01
# новости спорта
Боатенг получил травму в матче с «ПСЖ». Его увели с поля под руки
23 августа 2020, 22:27