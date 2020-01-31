Джефферсон Фарфан
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Перу
Дата рождения
28 окт. 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
31 января 2020, 01:10
# новости спорта
Фарфан вернулся в родной клуб из Перу. Он был свободным агентом с августа 2020-го
24 марта, 11:11
Фарфан ушел из «Локомотива»
1
05 августа 2020, 18:35
1
Фарфан попал в заявку «Локомотива» впервые за 14 месяцев. Вышел на замену и забил
12 июля 2020, 18:01
У Фарфана диагностирован коронавирус
16 мая 2020, 19:18
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22