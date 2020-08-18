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Диего Годин
№2
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
16 февр. 1986 (35) лет
Рост
186
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
С 2012-го Годин раз в два года играет в финале еврокубка. Но побеждал только в Лиге Европы
#Диего Годин
18 августа 2020, 12:00
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Годин расплакался на прощальной пресс-конференции. Он уходит из «Атлетико»
#Диего Годин
07 мая 2019, 15:57
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21 августа 2020, 23:05