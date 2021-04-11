Денис Ткачук
№25
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июля 1989 (31) год
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
-:-
Спартак-2
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Спартак-2
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
2'
64'
2'
64'
2'
64'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
2'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Волгарь
2 : 2
Оренбург
79'
19'
79'
19'
79'
19'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
79'
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
2
Оренбург
2
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 11:00
Томь
0 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
3 : 1
Чертаново
7'
7'
7'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
7'
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Оренбург
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
76'
76'
76'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе