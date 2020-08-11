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Денис Глушаков
№8
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1987 (34) года
Рост
182
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Еще две стычки из жизни Широкова. Ссорился со Спаллетти и дрался с Глушаковым
1
#Роман Широков
11 августа 2020, 01:25
1
Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты
1
#Россия
14 июля 2020, 07:40
1
Теперь все ясно с дракой на Евро: Глушаков и Широков спорили из-за клубов – Мамаева ударили случайно
#Россия
16 апреля 2020, 12:45
Одно слово по этой акробатике в воротах: Глу-ша-ков
#Денис Глушаков
21 сентября 2019, 16:33
Каррера без работы почти год – как у него дела?
#Массимо Каррера
13 сентября 2019, 14:13
Глушаков раскроется, Заболотный разыграется и другие сценарии, которые мы не ждем от РПЛ-2019/20
#Денис Глушаков
12 июля 2019, 22:53
Глушаков наконец-то нашел новый клуб. Но почему именно «Ахмат»?
#Денис Глушаков
29 июня 2019, 10:40
Глушаков ушел из «Спартака» как враг. Но вот 5 хороших моментов его эпохи
#Денис Глушаков
19 июня 2019, 14:31
#
новости спорта
«Химки» обыграли «Рубин» – 2:0. Один из голов забил Глушаков
08 ноября 2020, 16:04
Мозес взял в «Спартаке» восьмой номер. Под ним играли Глушаков и Тиль
16 октября 2020, 21:00
Глушаков подписал контракт с «Химками»
01 октября 2020, 15:44
Глушаков уйдет из «Ахмата»
04 августа 2020, 19:09
Кокорин точно в «Сочи». Странно, но об этом рассказал твиттер «Ахмата»
14 февраля 2020, 18:48
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
04 мая 2019, 17:20
Матч «Спартака» и «Зенита» – битва. Но их соперники в ней победили
#РПЛ
17 марта 2019, 20:49
Глушаков забил «Зениту». Отпраздновал перед трибунами – фаны одобрили (не все)
#Денис Глушаков
17 марта 2019, 19:27
«Спартак» сыграл с «Краснодаром»: Айртон результативен, у Сулейманова только шутки
#РПЛ
03 марта 2019, 20:44