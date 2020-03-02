Даниэль Старридж
№19
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 сент. 1989 (31) год
Рост
188
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором» – тогда же его опять наказали за ставки
#Дэниэл Старридж
02 марта 2020, 22:20
# новости спорта
Ролик Старриджа об украденной собаке собрал полмиллиона просмотров за несколько часов
09 июля 2019, 16:06