Даниэле Де Росси
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 июля 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Это не «Бока» выбрала Де Росси – это Де Росси сам выбрал «Боку»
#Даниеле Де Росси
26 июля 2019, 15:02
Де Росси уходит из «Ромы». Он впервые в карьере сменит клуб
#Даниеле Де Росси
14 мая 2019, 12:53
# новости спорта
Де Росси стал одним из ассистентов Манчини в сборной Италии
18 марта, 17:29