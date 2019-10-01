Букайо Сака
№7
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 сент. 2001 (19) лет
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Новый «Арсенал» – это 18-летний парень в составе. Его лично просматривал Эмери
#Букайо Сака
01 октября 2019, 15:23