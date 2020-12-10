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Евро-2020
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Брайан Линссен
№11
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 окт. 1990 (30) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2015/2016
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Вольфсберг
1 : 0
Фейеноорд
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вольфсберг
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Фейеноорд
0 : 2
Динамо
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 36'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Фейеноорд
0
Динамо
2
минуты: 1' - 36' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
ЦСКА
0 : 0
Фейеноорд
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Фейеноорд
3 : 1
ЦСКА
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
3
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Фейеноорд
1 : 4
Вольфсберг
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фейеноорд
1
Вольфсберг
4
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Динамо
0 : 0
Фейеноорд
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур