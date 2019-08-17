Ариц Адурис
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 февр. 1981 (40) лет
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему Адурис крут даже в 38 лет. Помогают страсть к игре и много спорта в детстве
#Ариц Адурис
17 августа 2019, 12:25
# новости спорта
39-летний Адурис завершил карьеру
20 мая 2020, 18:49
Даже в 38 лет можно удивить в матче с «Барселоной». Мы покажем только одно фото
17 августа 2019, 00:23