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Антуан Гризманн
№7
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 марта 1991 (30) лет
Рост
174
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У Гризманна за пять лет появилось три ребенка. Теперь самое удивительное – все они родились в один день – 8 апреля
#Антуан Гризманн
6 часов назад
Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси
#Антуан Гризманн
17 февраля, 15:55
Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
#Лионель Месси
20 декабря 2020, 18:48
Гризманн запустил 24-часовой стрим для сбора денег на борьбу с коронавирусом. Гости – Погба и Дембеле
#Антуан Гризманн
10 апреля 2020, 20:35
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля 2020, 15:34
Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
«Атлетико» уже месяц давит на «Барселону». Доказывает, что трансфер Гризманна был с нарушениями
#Антуан Гризманн
07 августа 2019, 13:40
#
новости спорта
Гризманн проводит за Францию 45-й матч подряд – это рекорд сборной
28 марта, 16:49
«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. Месси получил красную карточку
18 января, 01:31
Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль
07 ноября 2020, 20:47
Гризманн в сборной не забил третий пенальти подряд
06 сентября 2020, 00:03
Треть голов Гризманна в Ла Лиге – с пасов Месси
06 июля 2020, 10:35
Странная тенденция этого трансферного окна: бросать клубы и не ездить с ними на предсезонку
14 июля 2019, 18:07
Гризманн снова проигнорировал гимн Лиги чемпионов
20 февраля 2019, 23:12
«Атлетико» выиграл пятый матч в сезоне со счетом 1:0. В четырех забил Гризманн
16 февраля 2019, 20:15
Отступные за Гризманна – 800 миллионов, а за Черышева – 80. Почему так много?
#Примера
13 июля 2019, 12:37
Гризманн – в «Барсе». Этот трансфер – сплошные деньги
#Антуан Гризманн
12 июля 2019, 17:05
Трансфер Гризманна – цирк. Клубы обо всем договорились, но потом поругались, и, похоже, сделка сорвалась
#Антуан Гризманн
06 июля 2019, 00:06