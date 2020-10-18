Антон Шунин
№1
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1987 (34) года
Рост
190
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кучаев украл гол Чалова в первом тайме. Во втором получил от него голевую
1
#Федор Чалов
18 октября 2020, 18:29
1
Шунин дебютировал в сборной 13 лет назад, но заиграл только сейчас
1
#Антон Шунин
06 сентября 2020, 22:49
1
У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем
1
#Россия
04 сентября 2020, 00:15
1
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
«Динамо» и «Ростов» пробили три пенальти. Два из них – скандал
#РПЛ
23 ноября 2019, 22:55
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
#Сборная России
05 ноября 2019, 14:36
Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа
#Спартак
03 августа 2019, 20:18
# новости спорта
Живоглядов, Бакаев и Джанаев вызваны в сборную России
08 ноября 2020, 22:50
Шунин получил сомнительный результат теста на коронавирус. Он изолирован от команды
05 ноября 2020, 18:07
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40
Шунин второй матч подряд получает травму: выдержал удар Понсе, сейчас – заменили после гола Дзюбы
10 августа 2019, 19:29
Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался
#РПЛ
14 августа 2019, 17:30