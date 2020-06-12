Анте Ребич
№17
Нападающий
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Команда
Милан
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 сент. 1993 (27) лет
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Итальянский футбол начался с жары: Роналду не забил пенальти, игрок «Милана» удалился за удар в грудь
#Серия А
12 июня 2020, 22:37
Игроков «Милана» спалили с телефонами в раздевалке. Тренер объяснил, что это нормально
#Милан
27 ноября 2019, 11:30
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
#Айнтрахт Ф
02 мая 2019, 23:35
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17
# новости спорта
Ребич и Крунич из-за коронавируса не сыграют за «Милан» против «Ювентуса»
06 января, 17:39
«Милан» подписал Анте Ребича из «Айнтрахта»
12 сентября 2020, 21:03
В 2020-м чаще Ребича в Серии А забивает только Роналду
29 июня 2020, 10:33
Преображение «Милана» – в статистике Ребича. Сейчас он забивает больше Ибрагимовича
14 февраля 2020, 11:35