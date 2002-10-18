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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ансу Фати
№22
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 окт. 2002 (18) лет
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Дембеле проигрывает конкуренцию 17-летним пацанам, но не уходит из «Барселоны»
#Усман Дембеле
06 октября 2020, 15:19
За «Барсу» дебютировал 16-летний подросток. Это история про деньги, огромный талант и рекорды
#Ансу Фати
26 августа 2019, 00:55
#
новости спорта
Эрлинг Холанд – обладатель премии Golden Boy
21 ноября 2020, 12:50
Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль
07 ноября 2020, 20:47
«Реал» обыграл «Барселону» в Класико
1
24 октября 2020, 18:54
1
Ансу Фати – самый молодой автор гола в истории Класико
24 октября 2020, 17:38
Два 17-летних подростка забили за «Барселону» в матче Лиги чемпионов
21 октября 2020, 01:18
Два гола Фати до его 18-летия – лучший результат в истории Лиги чемпионов
20 октября 2020, 23:29
Фати – самый молодой автор гола в истории сборной Испании
06 сентября 2020, 23:07
Фати – самый молодой игрок сборной Испании с 1936 года
04 сентября 2020, 09:31