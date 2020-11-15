Янн Зоммер
№1
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
17 дек. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
#Серхио Рамос
15 ноября 2020, 00:52
Оргазмический голище парня из «Боруссии» М – пяткой в воздухе
#Валентино Лазаро
09 ноября 2020, 00:00
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
«Боруссия» М отыгрывает сейв своего вратаря (одним пальцем!) в соцсетях через пульт, будильник и туалетную бумагу
#Боруссия М
11 декабря 2019, 19:23
Вратарь «Боруссии» М – фанат кулинарии. Вел блог с рецептами, не любит рестораны, отказался от молока и сыра
#Янн Зоммер
29 октября 2019, 15:25