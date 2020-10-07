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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Лунин
№13
Вратарь
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Команда
Реал
Гражданство
Украина
Дата рождения
11 февр. 1999 (22) года
Рост
191
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Украина потеряла трех вратарей из-за короны. И заявила 45-летнего Шовковского, который закончил четыре года назад
#Александр Шовковский
07 октября 2020, 13:45
Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти
#Андрей Лунин
16 июня 2019, 11:45
#
новости спорта
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
Лунин убежал из ворот – Пентек забил издалека в пустые. Так Польша забила победный гол Украине
12 ноября 2020, 00:15