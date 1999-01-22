Яссин Бенрау
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 янв. 1999 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Брест
-:-
Ним
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
-
Ним
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 14 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Монако
3 : 0
Ним
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
0 : 1
Ним
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0
Ним
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
1 : 5
Анжер
39'
39'
39'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Анжер
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
0 : 1
Метц
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0
Метц
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Ним
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
2
Ним
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур