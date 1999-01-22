Давид Бидловский
№76
Полузащитник
Подписаться
Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1999 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
-:-
Спартак-2
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Спартак-2
-
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
был в запасе