Наиль Умяров
№54
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 июня 2000 (20) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
87'
87'
87'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
81'
81'
81'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
84'
84'
84'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 1' - 55' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
86'
86'
86'
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур