Максим Поляков
№43
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
-:-
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
-
Шинник
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
29'
29'
29'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
27'
27'
27'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
75'
75'
75'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
8'
8'
8'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Шинник
2 : 3
СКА-Хабаровск
49'
49'
49'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
был в запасе
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
был в запасе